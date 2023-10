Alternativer Nobelpreis 2023 für Mother Nature Cambodia, die Mitglieder dürfen ihn nicht persönlich in Empfang nehmen. (Right Livelihood Foundation / dpa / Right Livelihood Foundation)

Das teilte die zuständige Stiftung unter Hinweis auf eine entsprechende Verfügung eines kambodschanischen Gerichts mit. Zugleich forderten die Organisatoren eine Überprüfung der Justizentscheidung. Nach Angaben der schwedischen Nachrichtenagentur TT haben die Aktivisten wegen ihres Einsatzes für den Ressourcenschutz in ihrem Heimatland Haftstrafen auf Bewährung erhalten. Sie wurden demnach im Sommer 2021 wegen Anstiftung zu schweren Straftaten verurteilt. Der auch als "Right Livelihood Award" bekannte Alternative Nobelpreis soll am 29. November in Stockholm überreicht werden.

