Nach Aktion in Alter Pinakothek in München

Aktivisten müssen sich wegen Beschädigung am Rahmen eines Rubens-Gemäldes verantworten

Vor dem Amtsgericht München hat der Prozess gegen zwei Klimaaktivisten begonnen, die sich im vergangenen August an einem Rubens-Gemälde in der Alten Pinakothek in München festgeklebt haben.

04.05.2023