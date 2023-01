Die "Gemeinsaem Erklärung" zwischen Deutschland und Namibia sorgt in dem südafrikanischen Land für Unmut. (picture alliance / dpa / Jürgen Bätz)

Bei den Klägern handelt es sich um Vertreter der Nama und Herero sowie um den Oppositionspolitiker Swartbooi. Er gehört der Partei "Landless People's Movement" an. Die Gegner argumentieren, sie seien nicht an den Verhandlungen beteiligt worden. Außerdem verstoße die "Gemeinsame Erklärung" gegen Namibias Verfassung. Nach jahrelangen Verhandlungen hatte sich Deutschland 2021 bereit erklärt, mehr als eine Milliarde Euro Entwicklungsgelder an Namibia zu zahlen.

Namibia war von 1884 bis 1915 deutsche Kolonie. In dieser Zeit wurden Zehntausende Herero und Nama getötet. In der "Gemeinsamen Erklärung" ist von Völkermord die Rede.

