Klimaproteste

Wie die Polizei in Berlin bestätigte, fixierten sich zwei junge Frauen in der Berliner Gemäldegalerie an den Rahmen des mehr als 500 Jahre alten Cranach-Bildes "Ruhe auf der Flucht nach Ägypten".

In den vergangenen Tagen hatte es ähnliche Zwischenfälle in der Dresdner Gemäldegalerie und im Städel-Museum in Frankfurt am Main gegeben. Der Deutsche Kulturrat kritisierte die Aktionen und warnte vor ernsten Beschädigungen der Kunstwerke. Einige davon seien Teil des Weltkulturerbes und gehörten ebenso geschützt wie das Klima, sagte Geschäftsführer Zimmermann. Eine Sprecherin der Aktivisten hatte nach Angaben des MDR zur Begründung erklärt, alles, was Menschen wichtig sei, werde es durch die Klimakrise irgendwann nicht mehr geben - auch nicht Kunst und Kultur. Die Aktionen dienten ihnen nicht dazu, gemocht zu werden, sondern Alarm zu schlagen.