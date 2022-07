Klimaproteste

Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" blockieren Autobahnausfahrten, indem sie sich auf der Straße festkleben. (picture alliance/dpa)

Stattdessen wolle sie in Vorträgen mehr Menschen zum Mitmachen einladen und sie - Zitat - "trainieren". Im Herbst werde man aber wieder in der Hauptstadt protestieren, wenn die Bundesregierung ihre Klimapolitik nicht ändere. Neues Öl, Gas und Kohle seien "fossiler Wahnsinn".

Mitglieder der Gruppe hatten in den vergangenen Wochen mehrmals Autobahnabfahrten in Berlin blockiert, indem sie sich auf der Straße festklebten. Auch an anderen Orten gab es Aktionen, etwa in Frankfurt am Main und Hamburg sowie an mehreren Flughäfen. In der Politik gab es dafür viel Kritik, auch weil Verkehr und Menschen gefährdet werden könnten.

