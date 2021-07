Livemusik ist zurück: Nach fast eineinhalb Jahren Stillstand hat mit der JazzBaltica 2021 die erste Großveranstaltung auch im Jazz das Ende des Lockdowns eingeläutet. Es war die 30. Ausgabe des Schleswig-Holsteiner Festivals.

Jazz Baltica 2021

Nachbericht von Jan Tengeler

Der deutsche Sänger Theo Bleckmann lebt seit 1989 in New York und zählt zu den international wichtigsten Jazzvokalisten. Welche Musik inspiriert ihn?

Was hörst Du? Hendrika Entzian fragt...Theo Bleckmann

Am 4. August 2021 jährt sich zum 120. Mal der Geburtstag Louis Armstrongs, des wohl bedeutendsten Musikers der Jazzgeschichte. Der Jazzforscher und Publizist Wolfram Knauer, Direktor des Jazzinstituts Darmstadt, lehrte 2008 als erster Nicht-Amerikaner als "Louis Armstrong Professor of Jazz Studies" an der Columbia University in New York. Anlässlich des Jubiläums ist seine Armstrong-Monografie erschienen.

Wolfram Knauer: "Black And Blue. Louis Armstrong - Sein Leben und seine Musik"

Buchbesprechung von Bert Noglik

2019 veröffentlichten die Killing Popes ihr Debut "Ego Pills", zwei Jahre später kommt die Fortsetzung "Ego Kill$": Die Berliner Band mischt darauf wieder mit subversiver Punk-Atitüde Jazz, Rock und elektronische Musik.

The Killing Popes: " Ego Kill$"

CD-Vorstellung von Thomas Loewner

Neue Alben:

Siril Malmedal Hauge: "Slowly, slowly"

Ralph Mothwurf: "Zelt"

Vince Mendoza: "Freedom Over Everything"

Dave Liebman & Richie Beirach: "Empathy"