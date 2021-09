Die deutsche Rüstungsindustrie hat in der laufenden Legislaturperiode Kriegswaffen für rund 4,5 Milliarden Euro exportiert.

Das geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Partei Die Linke hervor. Danach ging rund ein Viertel davon mit rund einer Milliarde Euro an Ägypten, das wegen Menschenrechtsverletzungen und seiner Verwicklung in die Konflikte im Jemen und in Libyen kritisiert wird. Auch Saudi-Arabien und die Türkei sind im Zeitraum seit Oktober 2017 unter den zehn wichtigsten Empfängerländern der Rüstungsindustrie.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.