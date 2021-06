Die Ständige Impfkommission hat ihre Empfehlung zur Priorisierung bei den Corona-Impfungen aufgehoben.

Das geht aus der neuesten Aktualisierung ihrer Impf-Empfehlungen hervor. Darin heißt es, die bisher erfolgreiche Priorisierungsstrategie biete inzwischen keine Vorteile bei der Prävention von schweren Verläufen und Todesfällen mehr. Die Impfung gegen COVID-19 soll demnach allen Personen ab dem Alter von 18 Jahren angeboten werden. Die Stiko stellt aber klar, dass Erwachsene, die ein erhöhtes Risiko für schwere COVID-19-Verläufe haben, bei der Vergabe von Impfterminen weiterhin bevorzugt berücksichtigt werden sollen. Das gleiche gilt für Menschen, die arbeitsbedingt besonders exponiert sind oder die engen Kontakt zu vulnerablen Personengruppen haben.



Die Priorisierung war bundesweit bereits Anfang Juni aufgehoben worden. Allerdings wurde sie in einigen Bundesländern in den Impfzentren noch aufrecht erhalten, etwa in Nordrhein-Westfalen. Dort können sich nun ab Samstag alle Impfwilligen unabhängig von Alter und Beruf in den Impfzentren melden.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.