Bundesaußenminister Maas hat den venezolanischen Präsidenten Maduro mit scharfen Worten kritisiert. In einer aktuellen Stunde des Bundestages sagte der SPD-Politiker, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit würden von Maduro in Venezuela mit Füßen getreten.

Die Bundesregierung stelle sich deshalb an die Seite des venezolanischen Volkes. Maduro fehle eine demokratische Legitimation. Diese liege vielmehr bei der Nationalversammlung und dessen Präsidenten Guaidó. Maas warb für Neuwahlen in Venezuela, weil das Land - so wörtlich - "am Abgrund" stehe.



Der außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, äußerte die Hoffnung, dass sich die Armee nicht gegen das Volk wenden werde, um Maduros Macht zu sichern. Der Oppositionspolitiker Hampel von der AfD kritisierte, die Bundesregierung habe weder völkerrechtliche Bedingungen geprüft noch die USA zu Beratungen konsultiert.



Die Partei "Die Linke" warf Außenminister Maas vor, mit zweierlei Maß zu messen. Der parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Korte fragte den SPD-Politiker, wieso er nicht ähnliche Forderungen gegenüber Saudi-Arabien oder Ägypten aufstelle.



Der Grünen-Abgeordnete Nouripour äußerte Zweifel, dass es in Venezuela zu freien und fairen Wahlen kommen werde und forderte die Europäische Union auf, ihren internationalen Einfluss geltend zu machen.