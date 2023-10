Der Bundestag berät. (dpa / Michael Kappeler)

Die parlamentarische Staatsekretärin des Inneren, Schwarzlühr-Sutter, sagte, man werde alle rechtlichen Möglichkeiten zur Ausweisung von Hamas-Unterstützern nutzen. In dieser Frage seien auch die Bundesländer in der Pflicht, betonte die SPD-Politkerin. Der CSU-Abgeordnete Hoffmann erklärte, man sehe einen Antisemitismus, der im Zuge der Migration ins Land gekommen sei. Wer das Existenzrecht Israels nicht anerkenne, wer Juden hasse, der dürfe in diesem Land kein Asylrecht und keinen anderen Schutzstatus erhalten.

Der parlamentarische Staatssekretär der Justiz, Strasser, von der FDP, erklärte, wer Antisemit sei, werde nicht die deutsche Staatsbürgeschaft erhalten. Die Linken-Politikerin Paus betonte, ihr sei es egal, ob Antisemiten sich islamistisch, völkisch oder rechtsextremistisch motiviert seien. All diese Formen seien zu verurteilen. Die Grünen-Innenpolitikerin Kaddor nannte es eine unerhörte Schande, dass im Land der Shoa Menschen den Terror glorifizierten und antisemitische Parolen skandierten. Sie nannte das angekündigte Betätigungsverbot für Hamas in Deutschland einen wichtigen Schritt.

Die CDU-Politikerin Connemann warnte vor einer neuen Dimension eines sogenannten Socialmedia-Terrors. So sei gestern aus der fehlgeleiteten Dschihad-Rakete auf einen Parkplatz ein Angriff Israels auf ein Krankenhaus geworden. Viele Medien in Deutschland hätten diese Lüge unreflektiert weitergegeben und seine ihrer Verantwortung nicht nachgekommen, meinte Connemann. Der AFD-Abgeordnete Hess betonte, jegliche Form von Extremismus müsse mit aller Härte bekämpft werden. Er warf den anderen Fraktionen vor, sich in den vergangenen Jahren ausschließlich auf den Rechtsextremismus konzentriert zu haben.

Vergangene Nacht hatten in Berlin Unbekannte versucht, Brandsätze auf ein jüdisches Gemeindezentrum zu werfen. Zudem kam es nach pro-palästinensischen Kundgebungen im Stadtteil Neukölln zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.