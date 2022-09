Ein toter Blei liegt am frühen Morgen im flachen Wasser der Oder. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Der brandenburgische Landes-Agrarminister Vogel sagte in Potsdam, die Dimension und die Ursache seien nicht vergleichbar mit dem, was in der Oder passiert sei. Es gehe hier auch nicht um Einleitungen in den Fluss. Die Alte Oder sei abgeriegelt worden, nachdem die erste Welle von toten Fischen die Oder heruntergekommen sei, sagte der Minister. Betroffen sind das Naturschutzgebiet Niederoderbruch und der Gleiwitzer Kanal, ein Seitenarm des Flusses in Polen. Nach Angaben der Feuerwehr waren dort mehrere hundert Kilo tote Fische geborgen worden.

