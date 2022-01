WHO-Generaldirektor Tedros sieht Akutphase der Corona-Pandemie Ende 2022. (picture alliance / dpa / Eventpress)

Dazu müssten unter anderem die Impflücken in ärmeren Ländern geschlossen werden, und es müsste mehr getestet werden, sagte er bei einer Sitzung des WHO-Exekutivrates in Genf. Darüberhinaus teilte er mit, dass der Impfstoffmangel überwunden sei. Die logistische Herausforderung bestehe jetzt darin, die Dosen in alle Länder zu bringen und dort zu verabreichen.

