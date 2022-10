Grünen-Parteitag

Der Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Bonn hat begonnen. (IMAGO / Marc John)

Habeck hatte an die Delegierten appelliert, trotz der grundsätzlichen Ablehnung der Atomkraft die Möglichkeit zu schaffen, die Kraftwerke mit den bereits vorhandenen Brennstäben bis längstens zum 15. April 2023 weiterlaufen zu lassen. Damit könne im Notfall ein Beitrag zur Stabilisierung des Stromnetzes geleistet werden.

"Keine neuen Brennelemente"

Eine Beschaffung neuer Brennelemente lehnten die Delegierten einhellig ab. Es dürfe keinen Einstieg in den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken über den 15. April hinaus geben. Isar 2 und Neckarwestheim 2 seien nach diesem Termin unverzüglich zurückzubauen, heißt es in dem Parteitagsbeschluss.

Am heutigen zweiten Tag ihrer Bundesdelegiertenkonferenz wollen die Grünen sich vor allem mit außenpolitischen Fragen befassen. Dazu gehören der Krieg in der Ukraine, die künftige Sicherheitspolitik in Europa und die umstrittene Lieferung von Rüstungsgütern an Saudi-Arabien. Auch über den Kurs in der Asylpolitik soll diskutiert werden.

Konflikt in der Ampel weiter ungelöst

Derweil schwelt der Konflikt zwischen den Ampel-Koalitionspartnern FDP und Grünen um die künftige Nutzung der Atomkraft weiter. Die Grünen-Ko-Vorsitzende Lang schloss den Kauf neuer Brennstäbe kategorisch aus und sprach von einer Roten Linie für ihre Partei. Sie sagte dem Magazin "Der Spiegel", wenn man jetzt neue Brennstäbe kaufe, würde das langfristige Investitionen in die Kernkraft bedeuten. Das aber sei nicht der Weg in die Zukunft.

Der FDP-Vorsitzende Lindner reagierte mit Kritik. Er erwarte von allen Beteiligten, dass sie keine Roten Linien zögen, sondern den Horizont erweiterten, sagte der Bundesfinanzminister dem Fernsehsender "Welt". Er selbst sei inzwischen schon - Zitat - "Milliarden Mal" über seinen "finanzpolitischen Schatten" gesprungen. Für ihn jedenfalls gebe es keine Roten Linien, wenn es darum gehe, Schaden vom Land abzuwenden, die ruinös hohen Energiepreise zu reduzieren und Blackouts zu verhindern.

Bundeskanzler Scholz hatte gestern eine baldige Klärung des koalitionsinternen Konflikts über die Laufzeiten der drei noch verbliebenen Atomkraftwerke in Aussicht gestellt.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.