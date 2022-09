Die Sorge vor einem nukleraren Unfall im Atommeiler Saporischschja in der Ukraine wächst (IMAGO / NurPhoto / Dmytro Smolyenko)

Das teilte die Internationale Atomenergie-Behörde in Wien mit. So könne eine Leitung das Kühlsystem der abgeschalteten Reaktoren versorgen, die zweite sei in Reserve. Dennoch bleibe die Lage rund um das größte Atomkraftwerk Europas prekär, erklärte IAEA-Chef Grossi weiter. Eine nukleare Schutz- und Sicherheitszone sei dringend notwendig, betonte er. Erste Gespräche habe er bereits mit allen Beteiligten geführt, so Grossi.

