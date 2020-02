Das älteste französische Atomkraftwerk, Fessenheim, wird am Abend schrittweise heruntergefahren.

Das Kraftwerk ist nach dem gleichnamigen Ort im Elsass benannt und steht nur wenige Kilometer von der deutschen und der schweizerischen Grenze entfernt. Der erste der beiden Reaktoren wird bereits in der Nacht zu morgen vom Netz genommen, der zweite soll im Juni folgen.



Das Atomkraftwerk in Fessenheim war 43 Jahre lang in Betrieb. Es kam immer wieder zu technischen Pannen. Atomkraftgegner kritisieren, dass es in einem Erdbebengebiet gebaut wurde. Deutschland und die Schweiz hatten die Stillegung seit Jahren gefordert.