Die Betriebsgenehmigung für Block 1 des tschechischen Atomkraftwerks Temelin ist für unbefristete Zeit verlängert worden.

Die Entscheidung sei nun rechtskräftig, teilte die zuständige Aufsichtsbehörde in Prag mit. Zugleich wurde darauf verwiesen, dass es in der Anlage in den vergangenen zwei Jahren mehr als 200 Kontrollen gegeben habe. Die aktuelle Betriebserlaubnis wäre im Oktober ausgelaufen. Das Verfahren für die Verlängerung der Genehmigung von Block 2 läuft noch.



Der tschechische Meiler war im Jahr 2000 erstmals ans Netz gegangen. Er liegt rund 60 Kilometer von den Grenzen zu Deutschland und Österreich entfernt. Umweltschützer halten Temelin für störanfällig.

