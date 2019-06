Bundesfamilienministerin Giffey fordert mehr Engagement der Gesellschaft gegen Antisemitismus.

Anlässlich der heutigen Al-Kuds-Demonstration in Berlin sagte die SPD-Politikerin dem "Tagesspiegel", für Ausgrenzung und Hetze gegen Juden dürfe es keinen Platz geben. Vorfälle der vergangenen Wochen, Monate und Jahre hätten gezeigt, dass Antisemitismus in Deutschland ein ernstes Problem sei. Die frühere Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Berlin, Süsskind, hatte das solidarische Tragen der Kippa am heutigen Tag wörtlich als unsinnig bezeichnet. Solidarität sehe für sie anders aus, sagte sie im Deutschlandfunk. Sie sprach sich für ein Verbot der Al-Kuds-Demonstration aus. Ein breites Bündnis aus Parteien, Gruppen und Initiativen hat für heute nachmittag zu Gegen-Protesten aufgerufen.