Etwa 2.000 Menschen werden am Nachmittag in Berlin zum sogenannten Al-Kuds-Marsch erwartet. Doch was ist das Ziel der umstrittenen Demonstration? Und wer steckt dahinter?

Der internationale Al-Kuds-Tag wurde Ende der 1970er Jahre vom iranischen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini initiiert, nach Angaben des islamistischen Regimes um gegen die israelische Besatzung der Palästinensergebiete zu protestieren. Zum Ende des Fastenmonats Ramadan wird an dem Tag zur Rück-Eroberung Jerusalems aufgerufen. Hintergrund ist die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967. al-Kuds (alternative Schreibweise: al-Quds) ist der arabische Name für die Stadt Jerusalem.

Verbindungen zur Hisbollah

Die Veranstaltung in Berlin ist umstritten. "Ziel des Marsches ist weiterhin die Abschaffung und Vernichtung Israels in seiner jetzigen Verfassung als jüdischer Staat", meint etwa die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS). Die Demonstration biete Teilnehmern den Anlass, sich antisemitisch zu positionieren. Als Beleg listet RIAS etwa Fahnen und T-Shirts mit Symbolen der Hisbollah auf, die bis vor wenigen Jahren bei den Al-Kuds-Märschen auf dem Kurfürstendamm zu sehen gewesen seien. Zwar seien diese mittlerweile untersagt, doch gebe es Verstöße. Als terroristische Vereinigung wird die schiitische Miliz, die stark mit dem Iran venetzt ist, in Deutschland bisher nicht eingestuft - auch wenn immer wieder Forderungen nach einem Verbot laut werden.



Ähnlich äußerte sich der Bundesvorsitzende des Vereins "Türkische Gemeinde in Deutschland", Gökay Sofuoğlu. Diese Demonstrationen seien zu einem Sammelbecken von islamischen Fundamentalisten geworden, sagte er im Deutschlandfunk Audio. Alle, die ihre antisemitischen Parolen unter dem Deckmantel der Israelkritik kund tun wollten, nähmen daran teil. Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Antiziganismus seien keine Meinungen sondern Verbrechen, betonte er.

Hohe Hürden für ein Verbot

Kritik am Al-Kuds-Marsch gab es im Vorfeld auch von Vertretern der Politik. Berlins Innensenator Geisel (SPD) [sagte der Jüdischen Allgemeinen|https://www.juedische-allgemeine.de/politik/nur-schwer-ertraeglich/], man habe ein Verbot der Veranstaltung geprüft - "denn auch wir vermuten, dass deren Teilnehmer damit das Existenzrecht Israels infrage stellen wollen". Doch seien Versammlungs- und Meinungsfreiheit Grundrechte, die auch jene schützten, die schwer erträgliche Ansichten auf die Straße trügen, so Geisel. Bundespräsident Steinmeier rief mit Blick auf die Demonstration dazu auf, Antisemitismus in all seinen Formen zu bekämpfen.



Offiziell findet die Kundgebung unter dem Motto "Für einen gerechten Frieden in Palästina" statt. Ein breites Bündnis unter anderem aus Gewerkschaften und der Jüdischen Gemeinde Berlin hat zu einer Gegenkundkundgebung aufgerufen und erwartet mehrere Hundert Teilnehmer.