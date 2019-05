Vor dem Hintergrund des für morgen in Berlin geplanten anti-israelischen Al-Kuds-Marsches hat Bundespräsident Steinmeier dazu aufgerufen, Antisemitismus in all seinen Formen zu bekämpfen.

Dies sei Bürgerpflicht, sagte er laut Bundespräsidialamt in einem Telefonat mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, Schuster. Zugleich betonte Steinmeier, es sei eine herausragende Aufgabe des Staates, Juden zu schützen und einzuschreiten, wo es notwendig sei. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Klein, rief alle Menschen in Berlin dazu auf, morgen als Zeichen des Protests eine Kippa zu tragen. Er sprach sich zudem für ein Verbot der Hisbollah und des Al-Kuds-Marsches aus.



Dies forderte auch die AfD-Politikerin von Storch. Sie sagte im Deutschlandfunk, bei dem Marsch würden nur Hass und Gewalt auf die Straße getragen, dafür dürfe es keinen öffentlichen Raum geben. Man dürfe nicht bloß über Antisemitismus reden, vielmehr sei es erforderlich, auch ganz konkret etwas dagegen zu tun.



Der Berliner Innensenator Geisel sagte der "Jüdischen Allgemeinen", man habe ein Verbot des Al-Kuds-Marsches geprüft. Doch seien Versammlungs- und Meinungsfreiheit Grundrechte, die auch jene schützten, die schwer erträgliche Ansichten auf die Straße trügen.