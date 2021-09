Frankreich hat die Tötung des Anführers der Terrororganisation IS in der westafrikanischen Sahelzone, al-Sahrawi, bekannt gegeben.

Das teilte Präsident Macron via Twitter mit. Er sprach von einem weiteren großen Erfolg im Kampf gegen die Terrorgruppen in der Region zwischen Mali, dem Niger und Burkina Faso. Im August 2020 hatte al-Sahrawi nach Angaben von Macrons Büro unter anderem die Ermordung von sechs humanitären Helfern aus Frankreich und deren nigerianischen Fahrer befohlen. 2017 verübte dessen Gruppe einen tödlichen Anschlag auf US-Soldaten. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hat seit 2013 Tausende Soldaten in dem Gebiet südlich der Sahara im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.