Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, wird nun auch Anti-Rassismus-Beauftragte. (dpa-news / Frank Pfaff)

Das beschloss das Kabinett in Berlin. Die SPD-Politikerin wird die Aufgabe in Personalunion mit ihrem Amt als Integrationsbeauftragte der Bundesregierung ausüben. Alabali-Radovan kündigte an, sie wolle die bislang auf mehrere Ministerien verteilten Maßnahmen der Bundesregierung gegen Rassismus aus dem Kanzleramt koordinieren und einen Nationalen Aktionsplan vorlegen. Der Staat sei in der Bringschuld. Er müsse für alle Menschen in Deutschland ein gleichberechtigtes und friedliches Zusammenleben sichern.

