In den USA haben die mehrtägigen Trauerfeierlichkeiten für den Politiker und Bürgerrechtler John Lewis begonnen.

Der Leichnam des demokratischen Kongressabgeordneten wurde zunächst im Bundesstaat Alabama in seinem Geburtsort Troy aufgebahrt. An dem Gedenkgottesdienst in der dortigen Universität nahmen 800 Trauergäste teil, mehr waren wegen der Coronapandemie nicht zugelassen.



Der Sarg von Lewis soll an mehreren wichtigen Orten seines Lebens Station machen, bis er am Montag in Washington im Kapitol eintrifft. Die Beisetzung ist am Donnerstag in Atlanta geplant.



Lewis war in der vergangenen Woche im Alter von 80 Jahren gestorben. Der Politiker zählt zu den wichtigsten Mitstreitern in der US-Bürgerrechtsbewegung. Unter anderen an der Seite von Martin Luther King Jr. hatte sich Lewis für die Gleichstellung der schwarzen Bevölkerung eingesetzt.