Malta wird die 40 Migranten von dem Rettungsschiff "Alan Kurdi" aufnehmen, bis die Menschen auf andere EU-Staaten verteilt werden.

Das kündigte Regierungschef Muscat per Twitter an. Er verwies darauf, dass die deutsche Regierung und die EU-Kommission die Verteilung aller Personen auf die Mitgliedsstaaten vereinbart hätten. Details nannte der Regierungschef nicht. Die "Alan Kurdi" der deutschen Hilfsorganisation Sea-Eye war gestern nach Malta abgedreht, nachdem die Behörden in Rom ihr Nein zum Einlaufen in italienische Gewässer bekräftigt hatten.