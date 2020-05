Die italienischen Behörden haben das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" in Palermo festgesetzt.

Als Grund nannten Behördensprecher der Nachrichtenagentur Ansa, es habe - so wörtlich - mehrere Unregelmäßigkeiten gegeben, die nicht nur die Besatzung, sondern auch andere Menschen an Bord gefährden könnten. Einzelheiten wurden nicht genannt. Das Schiff bleibe bis zur Beseitigung der Fehler angekettet.



Das Rettungsschiff der Hilfsorganisation Sea-Eye hatte Anfang April vor der Küste Libyens 146 Migranten aufgenommen und zur italienischen Küste gebracht. Zunächst waren alle Personen an Bord des Schiffes für eine zweiwöchige Quarantäne auf einer Fähre vor Sizilien untergebracht worden. Am Wochenende hatte die "Alan Kurdi" dann die Erlaubnis erhalten, in Palermo einzulaufen.