Für die Bootsflüchtlinge auf dem deutschen Rettungsschiff "Alan Kurdi" zeichnet sich noch keine Lösung ab.

Ein Sprecher der Organisation "Sea-Eye" teilte mit, die Lage an Bord habe sich zugespitzt. Gestern seien vier Menschen ohnmächtig zusammengebrochen, zwei weitere heute früh. Ein sicherer Hafen sei weiterhin nicht in Sicht - Die "Alan Kurdi" hatte in der letzten Woche bei zwei Einsätzen vor der libyschen Küste 84 Migranten aufgenommen, 15 wurden inzwischen bei Not-Evakuierungen auf die italienische Insel Lampedusa gebracht.