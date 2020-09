Nach mehrtägiger Verweigerung darf das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" einen italienischen Hafen ansteuern.

In Arbatax auf Sardinien solle dem Schiff zunächst einmal Wetterschutz gewährt werden, schrieb die Organisation "Sea-Eye" auf Twitter. Gestern hatte es geheißen, das Schiff befinde sich auf dem Weg nach Marseille.



Die "Alan Kurdi" hat 125 Migranten an Bord und wartete seit Tagen vergeblich auf eine Erlaubnis zur Einfahrt in einen europäischen Hafen. Ob die Flüchtlinge in Arbatax an Land gehen dürfen, ist unklar.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.