Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" mit 125 Flüchtlingen an Bord hat den italienischen Hafen von Arbatax auf Sardinien erreicht.

Dies teilte die Hilfsorganisation "Sea Eye" mit, die das Schiff betreibt. Nach Angaben des Innenministeriums in Rom dürfen die aus dem Mittelmeer Geretteten in Arbatax an Land gehen. Die meisten von ihnen sollen auf europäische Länder verteilt werden.



Die "Alan Kurdi" hatte tagelang vergeblich auf eine Erlaubnis zur Einfahrt in einen europäischen Hafen gewartet.

