Das Rettungsschiff "Alan Kurdi" der deutschen Organisation Sea-Eye

Sea-Eye-Vorstandsmitglied Ribbeck sagte, man sei wegen der Untätigkeit der italienischen und deutschen Behörden dazu gezwungen. Auch Malta habe eine Aufnahme der Flüchtlinge abgelehnt. Die "Alan Kurdi" hatte am Samstag insgesamt 133 Menschen in der libyschen Such- und Rettungszone aus dem Mittelmeer gerettet. Zwei Frauen, ein Mann und fünf Kinder waren gestern von der italienischen Küstenwache aufgrund von medizinischen Notfällen an Land gebracht worden.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.