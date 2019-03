Das UNO-Kinderhilfswerk Unicef warnt, der Anstieg von Erkrankungen mit Masern sei im vergangenen Jahr alarmierend gewesen.

Weltweit hätten 98 Länder mehr Fälle registriert als im Vorjahr, heißt es in einem in New York veröffentlichten Bericht. Dadurch würden in der Vergangenheit erzielte Fortschritte zunichte gemacht.



Laut Unicef waren zehn Länder für rund drei Viertel des gesamten Anstiegs 2018 verantwortlich. In der Ukraine etwa betrage die Zunahme rund 30 Prozent. Auf den Philippinen seien rund 13 Prozent mehr Masernfälle zu verzeichnen. Das Kinderhilfswerk rief zu Impfkamapgnen auf.