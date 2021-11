2G soll in immer mehr Bundesländern kommen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Axel Heimken)

Ministerpräsident Kretschmann, Grüne, begründete das mit der sich zuspitzenden Lage auf den Intensivstationen. Damit greift die 2G-Regel etwa in Restaurants, Museen, Kinos und bei öffentlichen Veranstaltungen. Zugang bekommen nur noch gegen Covid-19 Geimpfte und von der Krankheit Genesene.

Auch in anderen Teilen Deutschlands werden Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind, aus weiteren Bereichen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen. Nordrhein-Westfalen kündigte Zugangsbeschränkungen für Erwachsene im Freizeitbereich an. In Thüringen beschloss die Landesregierung die Einführung von 2G-Regeln. Hamburg verschärft ebenfalls die Corona-Maßnahmen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.