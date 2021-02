Das Klimasekretariat der Vereinten Nationen ruft die Länder der Welt auf, den Klimaschutz deutlich schneller voranzubringen. Nach Berechnungen der UNO reichen die gegenwärtigen nationalen Aktionspläne bei Weitem nicht aus, um den weltweiten Temperaturanstieg wie vereinbart auf deutlich unter zwei oder idealerweise auf 1,5 Grad zu begrenzen. UNO-Generalsekretär Guterres spricht von "Alarmstufe Rot".

Ein Prozent Reduktion - nötig wären laut UNO 45

Das Klimasekretariat der Vereinten Nationen in Bonn legte heute eine Zwischenbilanz zu den Klimazielen für das Jahr 2030 vor. Demnach können die am Pariser Klimaabkommen beteiligten Staaten mit ihren bisherigen Plänen die Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2010 lediglich um ein Prozent senken. Um die Erwärmung der Erde im angestrebten Rahmen zu halten, müssten die Emissionen in diesem Zeitraum aber um ein Vielfaches stärker zurückgefahren werden: Der Weltklimarat geht davon aus, dass der Treibhausgasausstoß um 45 Prozent sinken muss, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Für das Zwei-Grad-Ziel wären immerhin noch 25 Prozent weniger Emissionen nötig.



Der Zwischenbericht dient der Vorbereitung der nächsten UNO-Klimakonferenz, die im November in Glasgow stattfinden soll. Ende 2020 war eine Frist für die Aktualisierung der nationalen Aktionspläne abgelaufen. Trotzdem haben viele Länder noch nichts vorgelegt. "Im Moment ist es so, als würden wir blind in ein Minenfeld laufen", warnte die Generalsekretärin des Klimasekretariats, Espinosa.

NGOs: "Regierungen versagen"

Das "Climate Action Network", dem Umweltschutzorganisationen in vielen Ländern angehören, erklärte in einer ersten Reaktion, der Zwischenbericht zeige in deutlichen Zahlen, wie Regierungen dabei versagten, die Klimakrise zu stoppen. Staaten mit großem Treibhausgasausstoß wie Japan, Australien und Brasilien belasteten die weltweiten Anstrengungen, obwohl sie sie eigentlich anführen müssten. Die USA und China hätten bisher noch keine nationalen Aktionspläne vorgelegt und sollten dies sobald wie möglich nachholen, forderten die Umweltschützer. Ankündigungen, bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden zu wollen, reichten nicht aus, um das Überleben der Menschen zu sichern, die der Klimawandel am stärksten gefährde.



Greenpeace forderte China auf, sichtbare Reduktionen in deutlich kürzerer Frist anzustreben. Ziel sollte es dort sein, bis zum Jahr 2025 die Trendwende hin zu sinkenden Emissionen zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.