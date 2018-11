Ein heftiges Erdbeben hat den Süden Alaskas erschüttert.

Die US-Erbebenwarte gab die Stärke mit 7,0 an. Das Zentrum des Bebens wurde rund 12 Kilometer nördlich von Anchorage registriert. Nach Polizeiangaben wurden in der Stadt zahlreiche Gebäude beschädigt. Es gebe erhebliche Schäden an der Infrastruktur, viele Brücken und Straßen seien gesperrt.



Eine automatisch ausgelöste Tsunamiwarnung wurde kurz darauf wieder aufgehoben.