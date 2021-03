Der neue US-Außenminister Blinken ist zum ersten Mal mit den wichtigsten chinesischen Diplomaten zusammengekommen.

Die Gespräche im Bundesstaat Alaska sollten die Grundlage für eine ehrliche Zusammenarbeit als Rivalen legen, nicht für Konflikte, teilte das Weiße Haus vorab mit. Zum Auftakt des zweitägigen Treffens kritisierten die Vertreter beider Staaten jedoch die Politik des jeweils anderen Landes. China bedrohe die regelbasierte Ordnung, durch die die weltweite Stabilität aufrechterhalten werde, sagte US-Außenminister Blinken. Der höchste Außenpolitiker der Kommunistischen Partei, Yang, warf den USA mit Blick auf Kritik an Peking Heuchelei vor.



An den Gesprächen in Alaska nehmen neben Blinken und Yang auch der chinesische Außenminister Wang und US-Präsident Bidens Nationaler Sicherheitsberater Sullivan teil. Unterschiedliche Haltungen vertreten die Regierungen Amerikas und Chinas etwa bei Handelsfragen, der Menschenrechtssituation in Tibet, Hongkong und der Region Xinjiang sowie bei der Bewertung des Status Taiwans.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.