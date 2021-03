Beim ersten Treffen des neuen US-Außenministers Blinken mit den wichtigsten chinesischen Diplomaten haben sich beide Seiten Vorwürfe gemacht.

Der höchste Außenpolitiker der Kommunistischen Partei, Yang, sprach mit Blick auf Kritik an Peking von Heuchelei Amerikas. Es sei eine Tatsache, dass es mit Blick auf die Menschenrechte viele Probleme in den Vereinigten Staaten gebe. Yang erwähnte dabei Medienberichten zufolge die "Black Lives Matter"-Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt.



Blinken erklärte, die USA seien besorgt angesichts der Menschenrechtslage in der Metropole Hongkong und in der Provinz Xinjiang. Dort lebt die ethnische Minderheit der Uiguren. China bedrohe die regelbasierte Ordnung, durch die die weltweite Stabilität aufrechterhalten werde.



Die Gespräche im Bundesstaat Alaska sollten die Grundlage für eine ehrliche Zusammenarbeit als Rivalen legen, nicht für Konflikte, hatte das Weiße Haus vorab mitgeteilt. An den Gesprächen in Alaska nehmen neben Blinken und Yang auch der chinesische Außenminister Wang und US-Präsident Bidens Nationaler Sicherheitsberater Sullivan teil.

