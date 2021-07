In Alaska hat es ein Erdbeben der Stärke7,2 gegeben.

Nach Angaben des Geophysikalischen Instituts in den USA ereignete sich das Beben in 35 Kilometern Tiefe. Für mehrere Gebiete wurde eine Tsunami-Warnung herausgegeben, darunter für den Süden Alaskas, die Alaska-Halbinsel sowie die pazifischen Inseln Guam und die Marianengruppe. Für weitere Küstengebiete in den USA, Kanada und Japan werde eine Tsunami-Warnung geprüft, hieß es.

