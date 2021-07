In Alaska hat es ein Erdbeben der Stärke 8,2 gegeben.

Berichte über mögliche Schäden oder Opfer liegen noch nicht vor. Nach Angaben des Geophysikalischen Instituts in den USA ereignete sich das Beben in 35 Kilometern Tiefe. Für mehrere Gebiete wurde eine Tsunami-Warnung herausgegeben, darunter für den Süden Alaskas, die Alaska-Halbinsel sowie die pazifischen Inseln Guam und die Marianengruppe. Für weitere Küstengebiete in den USA, Kanada und Japan werde eine Tsunami-Warnung geprüft, hieß es. In ersten Berichten war die Stärke des Bebens mit 7,2 angegeben worden.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.