Alba Berlin ist deutscher Basketball-Meister (IMAGO)

Zwei Tage nach der klaren 60:90-Niederlage in Berlin am Freitag bestimmte Alba von Beginn an das Geschehen und sicherte sich nach dem Pokalsieg im Februar das Double.

Schon in den vergangenen beiden Jahren hatten die Berliner ihre Meisterschaft in München gefeiert. Bester Werfer bei Alba im mit 5.469 Zuschauern nicht ausverkauften Audi Dome war Jaleen Smith mit 23 Punkten. Bei den Bayern kam Augustine Rubit auf 15 Zähler. Es ist Albas inzwischen schon insgesamt elfter Meistertitel.

Außerdem wurde Berlins Johannes Thiemann von Journalisten zum wertvollsten Basketball-Spieler der Finalserie gewählt.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.