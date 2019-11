Ein Erdbeben hat die Westküste Albaniens erschüttert.

Ersten Berichten aus dem Balkanstaat zufolge gab es mindestens drei Tote. In der Stadt Durres seien Gebäude eingestürzt. Das Beben hatte nach Angaben des Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam eine Stärke von 6,3.



Es war das zweite schwere Erdbeben in Albanien in zwei Monaten. Bei einem Beben der Stärke 5,6 wurden im September rund 500 Häuser zerstört.