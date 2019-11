In Albanien suchen Rettungsmannschaften einen Tag nach dem Erdbeben weiter nach Verschütteten.

45 Überlebende konnten geborgen werden. Das teilte das albanische Verteidigungsministerium mit. Bei dem bisher schwersten Erdbeben in Albanien seit Jahrzehnten kamen mindestens 27 Menschen ums Leben, 650 wurden verletzt.



In den am schlimmsten betroffenen Regionen Tirana und Durres gilt für 30 Tage der Ausnahmezustand. Damit sollen kurzfristige Finanzhilfen für die betroffenen Menschen ermöglicht werden. Die Regierung erklärte den heutigen Tag zu einem Staatstrauertag für Albanien. Deutsche Hilfsorganisationen begannen unterdessen damit, Opfer des Erdbebens zu unterstützen.