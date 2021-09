In Albanien ist der Chef der Sozialistischen Partei, Rama, zum dritten Mal in Folge zum Ministerpräsidenten gewählt worden.

Im Parlament in Tirana erhielt er 77 von 140 Stimmen. Die Sozialisten hatten bei der Wahl im April die absolute Mehrheit errungen. In ihrer Alleinregierung sind zwölf der 17 Ministerien und Staatssekretärsposten mit Frauen besetzt. In seiner Regierungserklärung nannte Rama Infrastrukturprojekte, die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die Behebung der Schäden des Erdbebens von 2019 als wichtigste Vorhaben.

