Nach dem Erdbeben in Albanien ist die Zahl der Toten auf 40 gestiegen.

Rettungskrfte hätten weitere Leichen aus den Trümmern geborgen, teilte die Regierung in Tirana mit. Die Suche nach Verschütteten dauert in den betroffenen Gebieten an. Bislang konnten 50 Menschen gerettet werden.



Das Beben der Stärke 6,4 hatte Albanien vor zwei Tagen erschüttert. Mehr als 650 Menschen wurden verletzt.