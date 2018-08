In der albanischen Hafenstadt Durres kommen heute die Regierungschefs der sechs Länder des Westbalkans zu einem informellen Treffen zusammen.

Sie wollen über Wege zu einer gemeinsamen Annäherung an die Europäische Union sprechen. Wie das Büro von Ministerpräsident Rama mitteilte, soll zudem über die Schaffung einer regionalen Wirtschaftszone beraten werden. Es wird erwartet, dass EU-Erweiterungskommissar Hahn an der Sitzung teilnimmt.



Albanien, Mazedonien, Montenegro, Kosovo, Bosnien-Herzegowina und Serbien befinden sich in unterschiedlichen Stadien in ihren Bemühungen um einen EU-Beitritt.