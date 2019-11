Nach dem Erdbeben an der Westküste Albaniens ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen.

Nach jüngsten Angaben des Verteidigungsministeriums in Tirana kamen mindestens 23 Menschen ums Leben. Außerdem seien etwa 600 Menschen verletzt worden. Sicherheitskräfte suchen unter den Trümmern zahlreicher eingestürzter Gebäude nach weiteren Opfern. Ministerpräsident Rama reiste in die besonders schwer betroffene Küstenstadt Durres, um sich dort ein Bild von der Lage zu verschaffen.



Das Beben hatte nach Angaben des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam eine Stärke von 6,3.