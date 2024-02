Das albanische Parlament in Tirana (picture alliance / AA / Olsi Shehu)

Demnach sollen in Albanien zwei Aufnahmezentren für bis zu 3.000 Migranten entstehen. Dorthin sollen Menschen gebracht werden, die die italienische Küstenwache auf hoher See aufgreift. In den von Italien betriebenen Zentren werden dann die Asylanträge geprüft.

Vor einer Woche hatten bereits die Parlamentskammern in Italien den Gesetzentwurf gebilligt. Das Abkommen mit der Regierung in Tirana kostet Italien für einen Zeitraum von fünf Jahren fast 600 Millionen Euro. Unter anderem kritisiert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International das Vorhaben. Asylverfahren in Drittstaaten durchzuführen sei europarechtswidrig, hieß es.

