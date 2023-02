Elfenbeinküste

Die frühere Bundeskanzlerin Merkel (picture alliance/dpa/Fabian Sommer)

Die UNO-Kulturorganisation will mit der Preisvergabe in der Stadt Yamassoukro Merkels Flüchtlingspolitik im Jahr 2015 würdigen. Die Bundesrepublik nahm damals hundertausende Geflüchtete unter anderem aus dem Bürgerkriegsland Syrien auf. Vor allem in Deutschland ist Merkels Flüchtlingspolitik aber auch umstritten. Unter anderem innerhalb ihrer eigenen Partei, der CDU, löste sie kontroverse Debatten aus.

Eine weitere Preisträgerin ist die kongolesische Menschenrechtsaktivistin Julienne Lusenge, die sich für Opfer sexualisierter Gewalt einsetzt. Der UNESCO-Friedenspreis wird meist jährlich verliehen - an Personen und Organisationen, die sich besonders um die Förderung, Erforschung und Sicherung des Friedens bemühen.

