Szene aus dem Films "Alcarràs", der bei der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wird. (picture alliance / Berlinale / Lluis Tudela)

Das gab die Jury in Berlin bekannt. Der Film erzählt die Geschichte einer katalanischen Familie, die mit dem Verlust ihrer Pfirsichplantage konfrontiert wird. Einen Silbernen Bären erhielt die Schauspielerin Meltem Kaptan für ihre Hauptrolle in "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush". Der Film erzählt, wie die Mutter des langjährigen Guantánamo-Häftlings Murat Kurnaz versucht, ihren Sohn aus dem US-Gefangenenlager zu befreien. Auch die Drehbuchautorin des Films, Laila Stieler, wurde mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet.

Mehr zu den Preisträgern und ausgezeichneten Filmen erfahren Sie in diesem Beitrag von Deutschlandfunk Kultur

Alle Preisträger

Goldener Bär für den besten Film: "Alcarràs" von Carla Simón

Silberner Bär Großer Preis der Jury: "So-seol-ga-ui yeong-hwa" ("The Novelist's Film") von Hong Sangsoo

Silberner Bär Preis der Jury: "Robe of Gems" von Natalia López Gallardo

Silberner Bär für die beste Regie: Claire Denis für "Avec amour et acharnement" ("Both Sides of the Blade")

Silberner Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle: Meltem Kaptan in "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"

Silberner Bär für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle: Laura Basuki in "Nana" ("Before, Now & Then")

Silberner Bär für das beste Drehbuch: Laila Stieler für "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush"

Silberner Bär für herausragende künstlerische Leistung: "Everything Will Be Ok" von Rithy Panh

Special Mention der Jury: "Drii Winter" ("A Piece of Sky") von Michael Koch

Goldener Bär für den besten Kurzfilm: "Trap" von Anastasia Veber

