Eine Preiserhöhung beim Discounter Aldi könnte zu steigenden Milchpreisen in Deutschland führen.

Wie die Nachrichtenegantur dpa berichtet, hat Aldi gemäß neuer Lieferverträge den Preis um 6 Cent pro Liter in der untersten Preislage angehoben. Demnach kostet ein Liter Milch mit 1,5 Prozent Fett jetzt 71 Cent und mit 3,5 Prozent Fett 79 Cent. Auch einige Milchprodukte würden teurer, heißt es. Die Lieferverträge gelten halbjährlich und treten üblicherweise zum 1. Mai in Kraft.



An den Preisen von Aldi orientieren sich erfahrungsgemäß die Supermarktketten. Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter sieht die Preiserhöhung als Erfolg der Bauernproteste in den vergangenen Monaten.