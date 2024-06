Fußball-EM

Aleksandar Pavlovic kann krankheitsbedingt nicht für Deutschland spielen. (picture alliance/dpa/Revierfoto)

Pavlovic war am Montag nach dem freien Wochenende nicht ins EM-Quartier nach Herzogenaurach zurückgekehrt. Auch danach konnte der Mittelfeldspieler nicht trainieren, er hatte zuletzt immer wieder Probleme mit den Mandeln. Zuvor hatte Pavlovic auch für die März-Länderspiele in Frankreich und gegen die Niederlande absagen müssen.

Für Pavlovic wurde der Dortmunder Emre Can nachnominiert. Can stand letztmals im September 2023 noch unter Nagelsmanns Vorgänger Flick im DFB-Kader. Dass er ursprünglich nicht für die EM berufen wurde, respektiere er, sagte Can zuletzt, er habe die Karriere in der Nationalmannschaft aber noch lange nicht abgehakt.

