Der deutsche Astronaut Alexander Gerst ist nach mehr als einem halben Jahr auf der Internationalen Raumstation (ISS) wieder zurück auf der Erde.

Er setzte in einer Sojus-Raumkapsel mit zwei weiteren Raumfahrern kurz nach 6 Uhr Mitteleuropäischer Zeit in der kasachischen Steppe auf. Der Rückflug zur Erde dauerte rund dreieinhalb Stunden.



Gerst wird bereits heute Abend am Flughafen Köln/Bonn erwartet. Der 42-Jährige hatte im Oktober als erster Deutscher das Kommando auf der ISS übernommen. Er muss nach Angaben des Europäischen Astronautenzentrums in Köln nun noch ein Training zum Zweck der Regenerierung und Rehabilitation absolvieren und kann ansonsten Weihnachten mit seiner Familie verbringen.