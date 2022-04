Offener Brief an Kanzler Scholz

Alexander Kluge: "Krieg so schnell wie möglich beenden"

Der Autor Alexander Kluge hat näher erläutert, welche Gedanken hinter dem offenen Brief stehen, den er zusammen mit weiteren Prominenten und Intellektuellen an Bundeskanzler Scholz geschrieben hat. Darin wurde an Scholz appelliert, dem russischen Präsidenten Putin kein Motiv für eine Ausweitung des Krieges auf die NATO zu liefern.

29.04.2022